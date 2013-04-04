Из Украины выгнали еще одного «вора в законе»

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым задержали вора в законе, известного в криминальных кругах по прозвищу «Курша» и выдворили из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, он был «коронован» в 1992 году, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном преступном формировании, незаконный оборот оружия и наркотиков в Российской Федерации и Грузии. Последние два раза отбывал наказание в Грузии за принадлежность к категории воров в законе. В результате акта амнистии в конце 2012 года из мест лишения свободы он был освобожден.

Известно, что «Курша» поддерживает и распространяет воровские «традиции», активно участвует в воровских «сходках», поэтому ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Как выяснилось, он прибыл в Украину с нарушением миграционных правил. Мужчину задержали в Саках и выдворили с территории Украины.