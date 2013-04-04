Кабмин обещает решить, что делать с углем, который назначался для сгоревшей ТЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Правительством принимаются все необходимые решения для того, чтобы та сбалансированность работы (угольщиков и энергетиков), которая присутствовала, и оставалась», - сказал министр.

По его словам, «на потребительском рынке электроэнергии и на выработке это (остановка из-за аварии на Углегорской ТЭС - УНИАН) не отразилось, так как у нас были мощности страховочные, которые мы сразу включили для того, чтобы не потерять объем выработки электроэнергии в кВт-часах».

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Министр напомнил, что Углегорская ТЭС вырабатывала 21% электроэнергии, потребляемой Донецкой областью, или 6 млрд кВт/ч, и в объеме электроэнергии страны это составляло 3%.

«Но потребители этой потери не ощутили, не пострадали, своевременно были сделаны переключения и электроэнергия поставляется всем потребителям», - заверил Э.Ставицкий и подчеркнул, что «цикл между добычей угля и производством электроэнергии достаточно закольцован и, если одно звено выпадает, естественно, это влечет за собой последствия».

Он пообещал, что уже до конца недели «будут сбалансированы все производственные циклы по генерирующим и угледобывающим компаниям». «Это для того, чтобы в первую очередь не допустить снижения темпов производства как в угольной промышленности, так и в электроэнергетике», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена.

Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).