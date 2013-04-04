Богатырёва выступает за создание Медицинского кодекса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом она сказала, выступая с открытой лекцией в Национальном медицинском университете имени Богомольца на тему «Медицинское право Украины: отдельные аспекты осуществления прав человека в сфере здравоохранения».

В частности, по убеждению Р.Богатырёвой, необходимо усовершенствовать законодательную базу, которой регулируются правоотношения в медицинской сфере. Прежде всего, считает она, нужно обновить медицинскую конституцию Украины – Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении», принятый еще в 1993 году. «Кроме того, мы должны проанализировать все документы, которые касаются медицинской деятельности, выяснить, где и какие существуют пробелы, и какие аспекты остаются неурегулированными действующими правовыми нормами», - заметила руководитель Минздрава.

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По ее мнению, медицинское право нуждается в кодификации, то есть в создании единого, логично и юридически цельного нормативно-правового акта - Медицинского кодекса.

«В него должны войти законы «Об особенностях деятельности учреждений здравоохранения», «О правовом статусе медицинских работников», «О правах пациентов» и другие законодательные акты, которые регламентируют правоотношения в системе здравоохранения», - отметила Р.Богатырёва.