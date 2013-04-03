Депутаты требуют расследовать злоупотребления Минздрава

Народные депутаты из оппозиционных фракций внесли в Верховную Раду проект постановления о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушений законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения и госпредприятий сферы здравоохранения и фармацевтической отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», проект постановления за подписями заместителя председателя фракции «Батькивщина» Андрея Иванчука, народных депутатов из фракции «Батькивщина» Лилии Гриневич, из фракции «УДАР» Марии Ионовой и из фракции «Свобода» Олега Гелевея зарегистрирован в ВР 2 апреля под № 2690.

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В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что «в течение нескольких последних лет факты нарушений Минздравом Конституции и законов Украины, а также факты злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц этого министерства и других государственных предприятий в сфере здравоохранения, достигли доселе невиданных масштабов».

По словам авторов проекта постановления, только за последние два года состоялось значительное сокращение существующей сети заведений здравоохранения, следствием чего стало массовое увольнение медицинского персонала; государственные целевые программы и комплексные мероприятия по здравоохранению в своем большинстве фактически были провалены; фактически провален и проект внедрения экстренной медицинской помощи; значительно распространился оборот и применение опасных и фальсифицированных лекарственных средств, а факты коррупционных деяний при осуществлении госзакупок побили все негативные рекорды.

В частности, отмечается в документе, в прошлом году Минздрав «допустил оборот и использование лекарственных средств ненадлежащего качества, что повлекло многочисленные смертельные случаи». Так, в 2012 году из-за некачественной вакцины против гепатита В, лишь по официальным данным, умерли более 10 детей. А в 2011-2012 годах министерство не обеспечило защиты прав пациентов при проведении клинических исследований лекарственных средств, заявляют депутаты от оппозиции.

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Более того, на протяжении последних лет выявлены многочисленные случаи незаконного изъятия органов и тканей людей для последующей продажи и трансплантации или с целью переработки для создания биоимплантов. В октябре 2012 года была разоблачена организованная преступная группа из числа работников Черниговского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и коммунального заведения «Черниговское областное патологоанатомическое бюро», которая занималась изъятием у умерших лиц анатомических фрагментов, тканей и их компонентов для последующей продажи, отмечается в сообщении.

Кроме этого, по словам авторов проекта постановления, Минздрав не обеспечил эффективного использования средств госбюджета, выделенных на выполнение мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза, в то время как в стране незаконно сокращают противотуберкулезные заведения, а заболеваемость туберкулезом достигла эпидемической черты.

В пояснительной записке также отмечается, что в 2011-2012 годах Министерство здравоохранения проводило регистрацию лекарственных средств, безопасность которых не была подтверждена, в частности, результатами доклинического изучения и клинических испытаний. К тому же, Минздрав не обеспечил надлежащего контроля над ценами на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые закупались за счет средств государственного и местных бюджетов.

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Учитывая это, оппозиция требует создать в парламенте временную следственную комиссию, которая обеспечит расследование фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины Министерством здравоохранения, в частности: сокращения существующей сети заведений здравоохранения, что повлекло массовое увольнение медицинского персонала; неподобающего выполнения государственных целевых программ и комплексных мероприятий по здравоохранению; неудовлетворительного состояния реализации проекта внедрения экстренной медицинской помощи; распространения, оборота и применения опасных и фальсифицированных лекарственных средств; коррупционных деяний при осуществлении государственных закупок; неэффективного и нецелевого использования государственных средств и имущества; злоупотреблений служебным положением.