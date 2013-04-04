Сотрудница банка присвоила депозиты стариков, не приходящих за деньгами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, жертвами злоумышленницы стали пенсионеры в возрасте от 70-ти лет, которые больше двух лет не интересовались своими сбережениями.

По данным милиции, только в течение двух месяцев, подделав подписи клиентов и своих сотрудников, злоумышленница присвоила больше 60 тыс. грн.

«Правоохранителям задержанная цинично сообщила, мол, была уверена, что ее жертв уже нет в живых», - рассказали в ОСО.

Следственным отделом Днепровского районного управления возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и 200 («незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления»). Задержанной угрожает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Следствие продолжается.