АМКУ оштрафовал две фармацевтические фирмы за сговор

В отделение обратилось Управление Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Как показало расследование АМКУ, ООО «Медтехторгсервис» (Хмельницкий) и ООО «Фарм-Холдинг» (Хмельницкий) в апреле 2012 года согласовали действия во время проведения Хмельницкой городской станцией скорой медицинской помощи процедуры запроса ценовых предложений по закупке витаминов, гормонов, алкалоидов и антибиотиков.

Для участия в процедуре закупки общества предоставили документы ценового предложения, которые имели одинаковые названия, одинаковый вид и стиль оформления. Представление писем для получения справок и их получение одним и тем же лицом произошло в один день.

Также общества находятся по одному адресу и имеют одинаковые контактные телефоны. Скоординированное поведение было направлено на победу одного из участников торгов - ООО «Фарм-Холдинг».

При установлении факта сговора участников процедура закупки была отменена.

Как сообщал УНИАН, ранее эти компании уже были оштрафованы за антиконкурентные согласованные действия во время проведения в январе 2012 года Управлением здравоохранения Каменец-Подольского городского совета тендера по закупке наркотических препаратов.