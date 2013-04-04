76 руководителей предприятий не смогут выехать за границу из-за долгов

Как сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ГНИ в г. Черновцы, такое ограничение на зарубежные поездки для налоговых должников, физических лиц или руководителей должников - юридических лиц предусмотрено требованиями Закона Украины «Об исполнительном производстве». На практике это требование реализуется совместными усилиями работников налоговых органов, исполнительной службы и суда.

С начала года налоговиками Черновцов в Сводный бюджет погашено налогового долга на 8,4 млн грн. Из них почти 7,5 млн грн поступило в бюджет денежными средствами.

Налоговики отмечают, что сетовать на несправедливость их действий не приходится, поскольку в своей практической работе с должниками они руководствуются «исключительно нормами действующего законодательства и решениями суда».

«Часто долги не платят не те, кто не может, а те, кто не хочет их платить. Рядовые украинцы привыкли отдыхать за границей, более состоятельные - имеют там недвижимость, собственный бизнес, деловые отношения и т.д., однако, в отличие от европейцев, живут по принципу «долги отдают трусы», и поэтому введение ограничений на зарубежные выезды станет действенным фактором, положительно повлияет на расчеты с бюджетом», - отмечают черновицкие налоговики.