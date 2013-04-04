Во Львове отметили 23-ю годовщину поднятия национального флага (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в большом сессионном зале Львовского городского совета представители городской власти, депутатского корпуса и громады Львова собрались на торжественное заседание по случаю отмечания 23-й годовщины поднятия национального сине-желтого флага над городской Ратушей.

Торжества завершила церемония поднятия флага над башней.

«Какой красивый наш флаг: небо, пшеница, которая родит. Это наша гордость. Мы живем в непростое время. Те государства, с которых мы сейчас берем пример, закалялись веками. Мы же эту закалку проходим ускоренными темпами, мы должны переболеть всеми политическими болезнями за время очень короткое. Как трудно сегодня работать местному самоуправлению в Украине, сколько есть преград. Хотя все мы прекрасно понимаем, что флаг можно было поднять только над Ратушей. Ни на каком другом государственном учреждении это вряд ли могло бы произойти, потому что местное самоуправление, местная громада - это прямое проявление воли людей», - сказал в своем поздравительном слове городской голова Львова Андрей Садовый.

Поздравил общество Львова и капеллан Львовского городского совета отец Павел Дроздяк.

“Сегодняшний день является днем ответственности для нас для молодого поколения, потому что теперь от нас зависит, удержим ли мы эту свободу в своих руках и какой она будет. Поэтому пусть наша вера крепнет и приносит свои плоды. И пусть Господь Бог нам помогает», - сказал он.

Справка УНИАН. Историческое решение поднять сине-желтый флаг на здании городской Ратуши Львова было принято 3 апреля 1990 года на сессии Львовского городского совета депутатами первого демократического созыва под председательством Богдана Котика.