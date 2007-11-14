Завтра в Украине ухудшится погода

15 ноября ночью на территории Украины по прогнозам синоптиков переменная облачность, без осадков, утром и днем ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, в южной части преимущественно дождь, в центральных и западных областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, в северной половине кое-где метели, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 1-6°, в Крыму 10-15° тепла, в северных областях около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в северных и центральных областях 16 ноября пройдет мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, ночью местами сильные осадки, метели; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; 17 ноября без существенных осадков, только днем в северных областях ожидается небольшой снег, температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях пройдут осадки преимущественно в виде дождя; температура 16 ноября ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла, в Крыму 13-18° тепла, 17 ноября ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 14°. В западных областях 16 ноября небольшой, мокрый снег, 17 ноября без существенных осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°; в Карпатах небольшой снег, температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 16 ноября в Украине, кроме западных областей, 17 ноября в южной и восточной части местами порывы 15-22 м/с, на побережье морей 25 м/с.

18-19 ноября - без существенных осадков. Лишь 18 ноября в южной части, 19 ноября в Крыму пройдет мокрый снег и дождь.

Температура в южных, Донецкой, Луганской области ночью 18 ноября от 3° мороза до 3° тепла, 19 ноября 0-6° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму ночью 1-7° тепла, днем 6-12° тепла; на остальной территории ночью 3-9° мороза, днем около 0°.

В г. Киеве и области 15 ноября ночью переменная облачность, без осадков; днем ухудшение погоды: снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем около 0°, по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

16 ноября ночью пройдет сильный, днем умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. 17 ноября ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег; температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 16 ноября ночью местами порывы 15-20 м/с, метели.

18-19 ноября без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, днем около 0°.