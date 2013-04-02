4 апреля (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«УКРАИНА И МВФ: ВОЗМОЖЕН ЛИ КОМПРОМИСС?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Сможет ли Украина обойтись без кредита МВФ?

2. Выплаты по внешним займам растут: далеко ли до дефолта?

3. Кто даст Украине взаймы?

4. Когда украинское правительство поднимет тарифы на газ для населения?

5. Сколько будет стоить доллар?

Участники круглого стола:

1. РОМАН ШПЕК – член совета НБУ, старший советник «Альфа Банка»

2. ВИКТОР СУСЛОВ – бывший министр экономики Украины

3. АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ – доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины

4. ЛЮДМИЛА СУПРУН – доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины

5. ОЛЕГ УСТЕНКО – экономический эксперт, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)