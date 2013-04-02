Круглый стол - Украина и МВФ: Возможен ли компромисс
4 апреля (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«УКРАИНА И МВФ: ВОЗМОЖЕН ЛИ КОМПРОМИСС?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Сможет ли Украина обойтись без кредита МВФ?
2. Выплаты по внешним займам растут: далеко ли до дефолта?
3. Кто даст Украине взаймы?
4. Когда украинское правительство поднимет тарифы на газ для населения?
5. Сколько будет стоить доллар?
Участники круглого стола:
1. РОМАН ШПЕК – член совета НБУ, старший советник «Альфа Банка»
2. ВИКТОР СУСЛОВ – бывший министр экономики Украины
3. АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ – доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины
4. ЛЮДМИЛА СУПРУН – доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины
5. ОЛЕГ УСТЕНКО – экономический эксперт, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)