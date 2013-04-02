Исследование: 62% украинской молодежи ежедневно пользуется соцсетями

Всего опрошено 2000 респондентов в возрасте от 15 до 21 года в городах с населением более 100 тысяч человек, расположенных в 24 областях Украины и АР Крым. Квотами в выборке были: возраст, пол и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.

Большинство молодых украинцев (72,3%) в качестве основного источника информации о событиях предпочитают Интернет. Более половины опрошенных (58,2%) получают информацию с помощью телевидения; 21,7% - посредством общения с людьми; 12,4% - посредством печатных СМИ; 5,8% - отдают предпочтение радио. Другой источник информации о событиях используют 0,8% респондентов, а 2,2% - затруднились с ответом на данный вопрос.

Большинство украинской молодежи (71,9%) пользуется Интернетом ежедневно. Каждый пятый (19,3%) опрошенный выходит в Интернет несколько раз в неделю, 3,9% - несколько раз в месяц; 0,9% - эпизодически, но не реже одного раза в полугодие. Не пользуются Интернетом 2,9% респондентов, а 1,1% - затруднились ответить на этот вопрос.

Большей части представителей молодого поколения Украины (65,8%) Интернет необходим для поиска информации. Для работы и учебы используют всемирную сеть 58,7% опрошенных; для общения в чатах, на форумах, в социальных сетях – 47,6%; для прослушивания музыки, просмотра фильмов, чтения книг – 41,1%. Используют Интернет для того, чтобы быть в курсе событий в стране и в мире 39,6% респондентов; пользуются электронной почтой – 33,1%; играют в игры он-лайн – 24,6%; ищут в Интернете новых друзей, людей, близких по интересам – 23,4%. Общаются с родственниками в сети – 22,2%; совершают покупки в Интернете – 10,5%; просматривают сайты эротического содержания – 4,5%. Ответ «другое» на данный вопрос выбрали 1,2% молодых украинцев, а 0,6% - затруднились с ответом на вопрос.

Более половины украинских юношей и девушек (62,4%) ежедневно пользуются социальными сетями. Более четверти опрошенных (28,6%) выходят в социальные сети несколько раз в неделю; 7,3% - несколько раз в месяц; 1,3% - эпизодически, но не реже одного раза в полугодие. Затруднились с ответом на данный вопрос 0,4% респондентов.