Пожар на Углегорской ТЭС локализован

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"По состоянию на 21.59 пожар локализован. В дальнейшем пожарные подразделения принимают меры по полной ликвидации огня, отметили в пресс-службе, отметив что сейчас количество пострадавших возросло с трех до пяти человек.

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По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, информация о пожаре внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей). Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.

На место происшествия выехал прокурор Донецкой области.

В прокуратуре уточнили, что «на данный момент в результате происшествия погиб работник предприятия, еще трое сотрудников с полученными ожогами были доставлены в больницу».