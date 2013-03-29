Церковники боятся, что инициативы Кабмина ограничат свободу вероисповедания

Как сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы, об этом Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил в обращениях, направленных 28 марта в адрес Президента Украины, премьер-министра, председателя и лидеров фракций Верховной Рады. Обращения подписал председательствующий в ВСЦиРО архиепископ, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви Григорис Буниатян.

Особую тревогу у представителей церквей вызывают положения законопроекта № 2342, которые несут в себе угрозу сужения свободы вероисповедания и свободы выражения взглядов, внедряя особую правовую защиту для сторонников однополых отношений.

Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и ужесточить ответственность за них.

“В случае принятия и применения этих норм, обычная проповедь о грехе гомосексуализма, о Божественном замысле семьи как союза мужчины и женщины, а также публичные заявления верующих людей об извращенности однополых отношений и в пользу традиционных семейных ценностей, могут быть квалифицированы как дискриминация в той или иной форме”, – говорится в обращениях.

Главы церквей и религиозных организаций отмечают, что “принятие законопроекта № 2342 и последующее расширение сферы действия закона «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» на практике может привести к тому, что религиозные организации под давлением государства (в частности, в судебном порядке) будут принуждаться к трудоустройству лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией”.

Представители ВСЦиРО не исключают “случаев, когда обусловленные Священными Писаниями позиция и действия верующих граждан и религиозных организаций в поддержку традиционных семейных ценностей, смогут квалифицироваться как административный проступок или преступление”.

По убеждению членов Всеукраинского совета церквей, в своем стремлении защитить граждан от разного рода дискриминации государство не должно пренебрегать фундаментальным правом на свободу вероисповедания и конституционным принципом отделения государства от церкви и религиозных организаций.

По данным Института религиозной свободы, предлагаемые правительством поправки устанавливают гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение закона о противодействии дискриминации в Украине. Наряду с этим вводится презумпция виновности граждан или юридических лиц в гражданских исках против них, что возлагает на ответчика обязанность с помощью доказательств опровергать обвинение в дискриминационных действиях.

Также в Институте религиозной свободы напомнили, что в декларации «О негативном отношении к явлению гомосексуализма и попыткам легализации так называемых однополых браков (регистрации однополых партнерств)» от 15 мая 2007 года главы украинских конфессий заявили, что не выступают за дискриминацию лиц, которые считают себя гомосексуалистами. В то же время церкви и религиозные организации категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности.

Всеукраинский совет церквей заявил, что “выступает категорически против законодательного установления в Украине однополых браков или регистрируемых однополых партнерств, против пропаганды однополой сексуальности, поскольку путь отдаления закона от общественной морали ведет в бездну”.