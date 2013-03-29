В Житомире из «спорт баров» милиция вынесла почти сотню игровых автоматов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Игорные заведения работали в городе под вывесками «спорт бар».

«Там круглосуточно предлагались элитные спиртные напитки и работали игровые автоматы, с использованием которых незаконно проводились азартные игры на деньги», - отметил начальник отдела Департамента ГСБЭП МВД Александр Мельникович.

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В результате принятых мер из двух так называемых «спорт баров» правоохранители вывезли 95 игровых автоматов с купюроприемниками и изъяли денежные средства, полученные от незаконного бизнеса.

По фактам организации и проведения азартных игр начаты уголовные производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного Украины. Досудебное следствие продолжается и устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.