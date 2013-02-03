В Хмельницком обнаружили 23 «одноруких бандита»

Сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Хмельницкой области обнаружили и изъяли 23 игральных автомата, которые функционировали в Хмельницком вопреки Закону Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в области, подпольное игральное заведение было обустроено в помещении одного из ресторанов города.

Чтобы должным образом задокументировать противоправную деятельность и описать все изъятое имущество, стражам порядка пришлось работать на месте события свыше 12 часов подряд, отметили в милицейском главке.

По факту незаконной деятельности игрального заведения открыто уголовное осуществление по ч. 1 статье 203-2 Уголовного кодекса Украины «Занятие игральным бизнесом».