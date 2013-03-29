В Луганске ликвидируют райсоветы

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты приняли на заседании очередной сессии в четверг, 28 марта.

Сессия приняла решение с целью совершенствования управления районами в городе, создания единой и централизованной структуры и повышения эффективности реализации функций и задач органов местного самоуправления, а также для рационального использования бюджетно-финансовых ресурсов города.

« Существующая система управления городом сложилась в советский период, когда она основывалась на организационной иерархии партийных структур, параллельно с которыми существовали соответствующего уровня советы. Сегодня в государстве происходят системные процессы реформирования, одним из которых является административная реформа. Ее цель – сделать действующую систему управления в государстве более эффективной. И экономические реформы, и реалии сегодняшнего дня таковы, что финансовые ресурсы должны быть сконцентрированы на приоритетных направлениях развития города. Мы должны эффективно расходовать каждую бюджетную гривну. В то же время, имея дотационные районные в городе бюджеты, районы не влияют на наполнение доходной части городского бюджета», - пояснил решение депутатов после окончания сессии в ходе общения с журналистами городской голова Сергей Кравченко.

По его словам, объем полномочий, осуществляемых районными в городе советами не сопоставим с объемом полномочий Луганского городского совета - соотношение 99% к 1%.

«Получается, что именно городской совет и городской голова несут полную ответственность за все процессы развития города, за решение проблем территориальной общины», - сказал он.

Неэффективность нынешней структуры власти С. Кравченко продемонстрировал на примере Александровска — города-спутника Луганска, который имеет 400 тыс. грн дохода, а расходы составляют 8 млн грн; при этом, почти 3 млн грн тратится на содержание чиновников.

«Суммируя все это, скажу, что необходимость кардинальных изменений в системе управления городом назрела давно и сегодняшнее решение депутатов, на мой взгляд, правильное и своевременное», - сказал мэр Луганска.