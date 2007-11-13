Приватизацию «Лугансктепловоза» признали недействительной

Высший хозяйственный суд Украины 8 ноября отклонил кассационные жалобы Фонда государственного имущества, ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и оставил без изменений судебные решения судов первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщил адвокат Максим ЮХИМЕНКО, представлявший в суде интересы ОАО «Днепровагонмаш».

«Таким образом, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций подтвердили незаконность приватизации ОАО ХК «Лугансктепловоз», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. ФГИУ провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

25 июня т.г. Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск ОАО «Днепровагонмаш», признав недействительным договор купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» и обязав покупателя - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» - вернуть акции Фонду государственного имущества. Фонд госимущества подал апелляцию на данное судебное решение.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 7 августа принял решение отказать в удовлетворении апелляции Фонда государственного имущества Украины на решение Хозяйственного суда Киева от 25 июня.

В решении Хозяйственного суда Киева, которым располагает УНИАН, в частности, сказано, что суд постановил признать недействительным решение Фонда госимущества от 26 сентября - 2 октября 2006 года в части недопущения ОАО «Днепровагонмаш» к участию в конкурсе по продаже акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз». Также Хозсуд Киева решил признать недействительным приказ ФГИУ от 22 марта 2007 года «О возобновлении конкурса по продаже пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз». В своем решении суд постановил признать недействительным решение ФГИУ об определении победителя конкурса по продаже пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» и признать недействительным договор купли-продажи 76% акций предприятия между ФГИУ и ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Российская Федерация).