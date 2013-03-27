Этой весной в армию пойдет почти вдвое меньше юношей, чем сообщалось ранее

Как сообщает Правительственный портал, об этом сказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко во время прямого эфира на Украинском национальном радио.

Он заметил, что на сегодняшний день контрактная армия для Министерства обороны является приоритетом номер один, и отметил, что со следующей недели начнется призыв юношей на срочную воинскую службу, который будет значительно меньше по сравнению с предыдущими призывами в связи с постепенным переходом Вооруженных сил Украины на комплектование должностей контрактниками.

«Этой весной мы будем набирать в ряды Вооруженных сил Украины около 7,5 тысячи юношей. Сегодня контрактная армия является для нас приоритетом номер один», – сказал И.Кабаненко.

По его словам, стимулом для молодых людей идти служить по контракту станет, среди прочего, достойное денежное обеспечение.

«Решением Кабинета министров Украины военнослужащим, которым денежное обеспечение не было повышено в прошлом году, оно будет увеличено поэтапно с 1 апреля 2013 года до 1 июля следующего, 2014 года», – отметил И.Кабаненко.

Он сообщил, что министр обороны также дал указание подготовить проект распоряжения о материальном поощрении отличников боевой подготовки. Это будет касаться всех видов Вооруженных сил Украины.

«Основное задание военной реформы заключается в приведении в соответствие численности личного состава боевых и не боевых частей: сегодня 70 тысяч украинских военнослужащих проходят службу в боевых частях и 112 тысяч – в частях обеспечения. Такая диспропорция негативно влияет на боеготовность Вооруженных сил. Следовательно, на протяжении следующих лет количество подразделений обеспечения будет пересмотрено», – отметил И.Кабаненко.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных сил Украины, последний призыв на срочную воинскую службу состоится осенью 2013 года.

Также ранее сообщалось, что правительство утвердило численность граждан, подлежащих призыву в апреле-мае, на уровне почти 14 тысяч человек