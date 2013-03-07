У Азарова определились, сколько ребят заберут в армию в предпоследний призыв

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу, и объем расходов для проведения призыва в апреле-мае 2013 года.

Текст соответствующего распоряжения от 6 марта № 111-р обнародован на Правительственном портале.

Численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу в апреле - мае, из Крыма, областей, Киева установлена на уровне 13 тысяч 900 человек, в частности, 7500 человек - в Вооруженные силы Украины, 5200 – во Внутренние войска МВД, 1200 – в Государственную специальную службу транспорта.

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Расходы для проведения призыва утверждены в объеме 1 млн 294 тыс. 507 грн.

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры поручено перечислить до 2 апреля средства на счета военного комиссариата АРК, областных, Киевского городского военных комиссариатов в объеме, утвержденном этим распоряжением.

МВД и Мининфраструктуры поручено перечислить до 2 апреля средства Министерству обороны за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную воинскую службу во Внутренние войска Министерства внутренних дел и Государственной специальной службы транспорта, в сумме 1 млн 022 тыс. 736 гривень и 236 тыс. 016 гривень, соответственно.

Министерству обороны поручено обеспечить проездными документами граждан Украины, призванных на срочную воинскую службу, для следования от сборных пунктов военного комиссариата Крыма, областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы, а также обеспечить питание во время пребывания в сборных пунктах и дороге.