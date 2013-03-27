Стрельбу в Одессе квалифицировали как «хулиганство» - открыто производство

В Одессе начато уголовное производство по факту стрельбы у здания Апелляционного суда Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня, 27 марта, во время проведения у здания Одесского апелляционного суда по ул. Гайдара акции в поддержку руководителя кооператива предпринимателей рынка «Куяльник» Евгения Хайкина, который подозревается в мошенничестве, произошел конфликт с лицами, которые пострадали от его деятельности. "Конфликт перерос в драку и привел к применению одним из ее участников устройства для отстрела патронами травматического действия «Форт-12», - сообщили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, в результате возникшего конфликта двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения города с телесными повреждениями. Согласно заключению врачей, угрозы жизни пострадавших нет.

Сведения о происшествии, приведшем к госпитализации нескольких человек, следователем Малиновского райотдела милиции внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Работниками милиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое участников драки, в том числе и лицо, стрелявшее из травматического оружия.

Проведение следственных действий в уголовном производстве продолжается. Ход его расследования взят на контроль лично прокурором области Александром Галкиным.

Как сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации, губернатор области Эдуард Матвийчук заявил, что возмущен событиями, происшедшими сегодня возле здания областного апелляционного суда и потребовал от правоохранительных органов в кратчайшие сроки провести тщательное оперативное расследование происшедшего с обязательным информированием общественности о полученных результатах.

«Я думаю, общественность Одессы должна знать, кто стоит за происходящим, иначе как попытку дестабилизировать ситуацию в городе я это не расцениваю, - подчеркнул губернатор, - Виновные будут наказаны!».

Как сообщал УНИАН, 27 марта около 12.00 возле здания Апелляционного суда Одесской области начались акции предпринимателей рынка «Куяльник», выступающих в поддержку и против председателя одноименного кооператива Евгения Хайкина.

Е.Хайкин был задержан 22 марта по подозрению в мошенничестве. Уголовное производство проводится по предварительной классификации ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Задержание проводилось, согласно постановлению Приморского районного суда Одессы, который 23 марта постановил выпустить Е.Хайкина из СИЗО под залог в 340 тыс. гривен. Как пояснили УНИАН предприниматели, выступившие в защиту Е. Хайкина, для них названная сумма неподъемна.

В 13.18 на линию «102» поступило сообщение о том, что на углу улиц Гайдара и Терешковой возле Апелляционного суда были слышны выстрелы.

Следственно-оперативная группа Малиновского райотдела милиции установила, что между гражданами возникла драка, в ходе которой пострадали два человека. Одному мужчине были нанесены телесные повреждения, второй получил травмы в результате выстрела, ориентировочно, из оружия травматического действия. Оба пострадавших были госпитализированы. Один из них получил ранение в лицо.

По «горячим следам» сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в совершении противоправных действий.