Прасолов: Украина будет улучшать инвестклимат совместно с Мировым банком

Для разработки соответствующей программы будут привлечены специалисты Мирового банка, а также ведущей международной аудиторской компании PriceaterhouseCoopers. Реализация такой программы даст возможность Украине войти в сотню международного рейтинга Doing Business по простоте ведения бизнеса. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

“К работе привлечена крупная международная компания PricewaterhouseCoopers. Создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься исключительно программой Doing Business. Уже приехали представители Мирового банка, которые будут проводить мониторинг”, - рассказал Прасолов.

Он отметил, что программа дерегуляции, которая поможет Украине войти в сотню международного рейтинга Doing Business, уже практически отработана и скоро будет вынесена на рассмотрение специальной рабочей группы. «Те меры, которые мы сейчас фактически уже отработали, дадут возможность нам реально улучшить инвестиционный и бизнес-климат. И Украина войдет в сотню стран, где легко вести бизнес. В каждом министерстве есть замминистра, который отвечает за данное направление”, - сказал министр.

Он также уточнил, что программа дерегуляции содержит 10 ключевых направлений, которые помогут улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.

Международный рейтинг легкости ведения бизнеса — «Doing Business» — ежегодно составляется экспертами Международной финансовой корпорации Мирового Банка. Считается, что этот рейтинг — ключевой индикатор бизнес-климата в той или иной стране. По итогам 2012 года Украина заняла 152 место, в 2013 году – 137 место. Президент Украины Виктор Янукович поставил перед правительством задачу, чтобы страна вошла в первую сотню этого рейтинга.