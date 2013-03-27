В МОЗ рассказали, как в Украине лечат больных туберкулезом

Об этом на брифинге в Кабмине заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева, комментируя информацию о том, что МОЗ не выполняет закон Украины о борьбе с заболеванием туберкулезом в той его части, которая касается принудительного лечения больных заразной формой этой болезни, уклоняющихся от терапии, сообщает LB.ua.



"За 2012 год открыто 39 учреждений, где могут и обязаны проходить принудительное лечение больные туберкулезом, если такое решение было принято. На протяжении 2012 года принудительное лечение прошли 360 человек", - рассказала она.

По словам министра, медики по отношению к больным туберкулезом действуют согласно законодательству.

"Если больной нарушает правила госпитализации, прекращает лечение, нарушает режим и при этом является опасным по критериям выделения активной туберкулезной палочки, работник медицинского учреждения обращается в суд с заявлением и обоснованием своих шагов. И суд принимает решение о принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение такого больного, которое подлежит немедленному выполнению. Мы информируем органы внутренних дел, так как именно на них возложена функция обеспечить принудительное лечение больного, решение по которому принято судом. Так что со стороны медиков невыполнения этого закона нет. Если больной сбежал, его разыскивают и не могут найти, это проблема семьи, больного, коллектива – выяснить, где он находится", - подчеркнула Богатырева.

Министр здравоохранения выразила несогласие с утверждением о том, что МОЗ не выполняет норму закона о принудительном лечении больных туберкулезом.

«Оснований обвинять медиков в этом нет никаких оснований", – подчеркнула она.