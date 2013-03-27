Эксперты объяснили профицит торговли Украины в первом квартале

«Рост экспорта товаров составил 8,1% г/г, главным фактором которого оставался экспорт продовольственных товаров (+31,5%) и продукции металлургии (+3,1%). Импорт товаров сократился на 7%, что объясняется 40%-м падением импорта минеральных продуктов («теплый» февраль позволил импортировать меньше природного газа). По финансовому счету его профицит был обеспечен размещением еврооблигаций правительством Украины (на $1 млрд)», - констатирует руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Арт Капитал» Игорь Путилин.

В то же время, по его словам, положительное сальдо платежного баланса помогло осуществить погашение кредита МВФ, сообщает РБК-Украина.

«Положительное сальдо платежного баланса позволило осуществить погашения кредита МВФ ($934 млн), и увеличить резервные активы (на $363 млн по операциям)», - добавил он.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен» банка Аваль» Дмитрий Сологуб прогнозирует, что профицит платежного баланса будет наблюдаться до конца первого квартала.

«Зафиксированный в январе профицит платежного баланса в размере почти 400 миллионов долларов, был вызван падением спроса на иностранную валюту, а также притоком иностранного капитала в Украину. В феврале же этому способствовало доразмещение на 1 миллиард долларов еврооблигаций 2012 года. На фоне падения спроса на иностранную валюту, думаю, что до конца квартала мы увидим профицит», - отметил эксперт.

Напомним, что согласно сообщению НБУ, профицит платежного баланса Украины в феврале 2013 г. составил 1,297 млн долл. против дефицита в 55 млн долл. годом ранее.

Регулятор констатирует, что формирование профицита по финансовому и капитальному счету в феврале (2,3 млрд долл. в феврале 2013 г. против 1,6 млрд долл. в феврале 2012 г.) было обеспечено главным образом размещением еврооблигаций правительством Украины (на 1 млрд долл.) и снижением девальвационных ожиданий, в результате чего спрос на наличную иностранную валюту оставался низким.