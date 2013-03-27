Арбузов сменил Хорошковского в Экономическом совете СНГ

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Валерий Хорошковский, ранее занимавший этот пост, освобожден от должности.

Новое назначение, как предполагается, обеспечит участие Украины в деятельности Экономического совета СНГ, «который является основным исполнительным органом СНГ и обеспечивает реализацию международных соглашений, принятых в рамках СНГ, решений глав государств и Совета правительств стран СНГ о функционировании зоны свободной торговли СНГ и соглашений по другим вопросам экономического сотрудничества.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 г. Президент Украины назначил новый состав Кабинета министров.

Также 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал пост председателя Национального банка с 2010 года.

14 декабря Валерий Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке с должности первого вице-премьер-министра Украины в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.