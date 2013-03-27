Минобороны: реформирование военной медицины неотвратимо

Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Игорь Данильчук во Львове во время встречи с руководством Военно-медицинского клинического центра Западного региона, представителями ветеранских организаций Львовской, Волынской областей, Закарпатья, военнослужащими и работниками военных медицинских учреждений региона.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны, И.Данильчук отметил, что по поручению министра обороны Павла Лебедева создана рабочая группа по реформированию военно-медицинской отрасли.

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Ее задачей является создание такой модели реформирования отрасли, которая бы как можно более эффективно учитывала интересы всех сторон, подчеркнул И.Данильчук, отметив, что речь идет о рациональном использовании имеющихся ресурсов.

«Все, кто в свое время были причастны к Вооруженным силам и имеют право на лечение в военных медицинских учреждениях, и в дальнейшем будут там лечиться», – отметил он.

При этом И.Данильчук подчеркнул, что военные медицинские учреждения, которые находятся в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Мукачево, Ривне и, собственно, во Львове, и в дальнейшем будут оставаться на своих местах и функционировать.