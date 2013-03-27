Два судьи в Киеве получили 7 тыс. долларов взятки

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации столичной прокуратуры.

Как выяснилось, судьи вымогали и получили взятку за разрешение спора по делу о нарушении таможенного законодательства в пользу физического лица.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом прокуратуры Киева.