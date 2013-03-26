Госдолг Украины в феврале вырос почти на 4,5 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за февраль 2013 года выросла на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в феврале также на 0,8%, или на 4,474 млрд грн, - до 531,926 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.