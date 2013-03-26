Госдолг Украины в феврале вырос почти на 4,5 миллиарда
12:42, 26 марта 2013Общество
2015
Госдолг Украины в феврале вырос на 0,8% - до до 531,926 млрд грн.
Госдолг вырос за месяц на 0,8%, фото: china.com.cn
Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за февраль 2013 года выросла на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.
В гривневом эквиваленте долг увеличился в феврале также на 0,8%, или на 4,474 млрд грн, - до 531,926 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.
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