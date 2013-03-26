ГАИ: Движение транспорта в Киеве затруднено местами

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, в Ривненской области из-за снежных заносов усложнен или ограничен проезд по дорогам местного значения к отдельным населенным пунктам в Дубенском, Демидовском, Радивиловском, Костопольском и Корецкому районах.

Кроме того, в Киеве движение транспорта усложнено местами.

Департамент ГАИ просит столичных водителей убрать автомобили, припаркованные на обочинах дорог, поскольку они создают значительные препятствия для снегоуборочной техники.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта «Яндекс.Пробки», в данное время в Киеве наблюдаются сильные заторы - 10 баллов по десятибалльной шкале.