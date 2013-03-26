В Полтавской области «Таврию» вынесло на встречку - три человека погибли (фото)

25 марта в Шишацком районе Полтавской области на 72-м километре автодороги Лубны-Миргород-Опошня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления ГАИ.

По предварительным данным, в направлении Миргорода двигался автомобиль «ЗАЗ-110207» под управлением водителя, личность которого устанавливается, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-66», под управлением жителя Новосанжарского района, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «ЗАЗ» погибли на месте происшествия.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.