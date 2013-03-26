Эксперты считают, что введение спецпошлин поможет производителям автобусов

По его мнению, новость о введении спецпошлин заставила отечественных производителей автобусов пересмотреть планы на 2013 год, сообщает РБК-Украина.

«После введения спецпошлин тот же Богдан рассчитывает увеличить выпуск на 25% до 15 тыс. машин. Также они планируют добавить две новые модели к существующим Богдан 2110, Богдан 2111, Богдан 2310 и Hyundai Tucson. После введения в России утилизационного сбора, Богдан Моторс усилил свои действия на украинском рынке, и введение спецпошлины в размере от 6,46% до 12,93% может ему в этом помочь», - убежден аналитик.

Он констатирует, что заявление о введении спецпошлины способствовало налаживании партнерских производителей автобусов.

«Богдан Моторс заявил о новом потенциальном партнере в дополнение к ВАЗу и Hyundai, который введет в производство две новых автомобильных модели на черкасском заводе Богдана. Производственный план будет завершен в ближайший месяц», - сказал Андрейченко.

По его словам, также дополнительная помощь может прийти с троллейбусного и автобусного рынков, а также от государственной программы школьных автобусов и запрета на импортный городской транспорт в муниципальных тендерах.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникшие вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.