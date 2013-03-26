Киев ожидает в ближайшее время 10 вагонов соли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Городского штаба по ликвидации последствий ненастья.

По данным Г.Глинского, из заготовленных на эту зиму запасов соли осталось около 2 тысяч тонн, а также город имеет еще около 4 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Этого, по его словам, хватит на одни - двое суток. В то же время, чтобы не было перебоев с посыпными материалами, на подходе к столице 10 вагонов соли, которые ожидается получить в течение суток.

“Это около 1 тысячи тонн соли. Этого хватит на хороших два снегопада”, - считает Г.Глинский.