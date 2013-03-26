Киев ожидает в ближайшее время 10 вагонов соли
06:43, 26 марта 2013Общество
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Киев ожидает в ближайшее время получить дополнительно 10 вагонов соли для борьбы с гололедицей, заявил генеральный директор КП «Киевавтодор» Георгий Глинский.
На Аллее Славы в Киеве
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Городского штаба по ликвидации последствий ненастья.
По данным Г.Глинского, из заготовленных на эту зиму запасов соли осталось около 2 тысяч тонн, а также город имеет еще около 4 тысяч тонн песчано-соляной смеси.
Этого, по его словам, хватит на одни - двое суток. В то же время, чтобы не было перебоев с посыпными материалами, на подходе к столице 10 вагонов соли, которые ожидается получить в течение суток.
“Это около 1 тысячи тонн соли. Этого хватит на хороших два снегопада”, - считает Г.Глинский.
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