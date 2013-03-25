В Минздраве хотят переписать штатное расписание тубдиспансеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Богатырева сказала во время первой видеоконференции «Спроси министра», которая состоялась по случаю завершения Всеукраинской недели борьбы с туберкулезом.

«Достаточно острой сегодня является необходимость пересмотреть уровень нагрузки на врачей-фтизиатров и включить в штатное расписание противотуберкулезных диспансеров отделы по мониторингу и оценке», - отметила Р.Богатырева.

Кроме того, по ее мнению, целесообразно включить в штатное расписание противотуберкулезных заведений должности психологов, социальных работников и наркологов.

«Эти вопросы будут учтены во время подготовки изменений к приказу Министерства здравоохранения от 23 февраля 2000 года №33 «О штатных нормативах и типовых штатах заведений здравоохранения», - сообщила министр и добавила, что соответствующие изменения будут проработаны до конца текущего года.

Отдельно Р.Богатырева остановилась на вопросе оплаты труда врачей-фтизиатров, подчеркнув, что их работа осложняется постоянным риском инфицирования.

Министр заметила, что на заседании Кабинета министров 20 марта было утверждено постановление правительства "О некоторых вопросах оплаты труда работников противотуберкулезных заведений". Р.Богатырева объяснила, что внедрение положений этого постановления позволит с 1 июля устанавливать работникам специализированных противотуберкулезных заведений - врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу – ряд льгот и надбавок, в частности, помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и ежегодной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Кроме того, младшим медработникам будет устанавливаться надбавка за выслугу лет.

При этом Р.Богатырева заверила участников видеоконференции, что правительство постоянно уделяет внимание вопросу повышения престижности медицинских профессий.

В целом в видеоконференции приняли участие работники и пациенты из около 100 противотуберкулезных диспансеров Украины.