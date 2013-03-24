Движение железнодорожного транспорта в Украине не прекращается, несмотря на активные работы по уборке снега.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, по состоянию на утро 24 марта на уборке узловых железнодорожных станций, вокзалов, платформ и путей задействованы более 8,6 тыс. чел., а также 50 снегоуборочных комплексов.

Задержки в отправлении и прибытии поездов связаны с непогодой и ограничением скорости движения. Но благодаря усиленной и согласованной работе железнодорожников движение железнодорожного транспорта не прекращается.

По данным Мининфраструктуры, остается осложненным проезд в ряд населенных пунктов во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской и Тернопольской областях, а также по дорогам Киевской области.

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Относительно ситуации на морском транспорте, временно прекращена работа Бугско-Днепровско-Лиманского, Херсонского морского, устья «Быстрое» и Керчь-Еникальского каналов.

Аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» работают с ограничениями, другие аэропорты работают в штатном режиме.