СМИ: На трассе Киев-Житомир образовался 70-километровый затор

Об этом Gazeta.ua сообщил читатель Борис Уланенко.

"Близкие люди стоят в пробке уже около 12 часов без всякого движения. Просьба осветить эти события, потому что государственные службы молчат, как и ключевые СМИ", - пишет он.

"В километре от них находится лагерь военных, который обеспечивает водой и пищей. - продолжает он. - Но дойти до них есть возможность не у всех - снега по колено. В пробке есть маршрутки, в них ситуция совсем плохая. Они стоят в 45 км от Киева, по телефону доверия ГАИ сказали, что пробка начинается на 19-м км от Киева ".