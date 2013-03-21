ЕБРР готов финансировать инвестиционные проекты в украинских портах

Об этом заявил вчера в Киеве, в ходе круглого стола «Стратегия морских портов Украины: точки роста отрасли» представитель Европейского банка реконструкции и развития Андрей Цокол.

«ЕБРР работает в Украине уже 20 лет и активно финансирует транспортную отрасль. Ее портовый сегмент является одним из самых основных и перспективных. Мы уже работаем с украинским бизнесом по нескольким проектам, где объем наших инвестиций измеряется десятками миллионов долларов. И, безусловно, готовы рассматривать новые проекты, чтобы нарастить инвестиции в портовый сектор», – отметил Цокол.

По его мнению, привлечение инвестора для реализации крупного модернизационного проекта на условиях открытого конкурса позволяет государству выбрать лучшее предложение.

«Направление реформы портовой отрасли выбрано правильно, по примеру государственно-частного партнерства. И у ЕБРР есть своя политика по финансированию таких проектов. Она предполагает, что банк должен быть вовлечен в проект еще на начальном этапе – при организации концессионного конкурса, подготовке тендерной документации. Мы полностью поддерживаем предложение Министерства инфраструктуры привлечь ЕБРР в рабочие группы по подготовке концессионных конкурсов. И мы готовы к общению с инвесторами, готовыми вкладывать в морские порты Украины», – заявил банкир.

Напомним, в рамках реформирования портовой отрасли управлением стратегическим имуществом 18 морских торговых портов Украины будет заниматься Администрация морских портов (АМП), подчиненная Министерству инфраструктуры. «Закон о морских портах» предполагает участие частных инвесторов в развитии портовой инфраструктуры для привлечения новых грузопотоков и повышения конкурентоспособности отрасли.