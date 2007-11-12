”Жигули” столкнулись с микроавтобусом: трое погибших, трое раненых

В Киевской области вблизи поселка Бородянка вследствие столкновения Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 33-летний житель поселка Буча не справился с управлением собственной автомашины “Жигули”, выехал на полосу встречного движения транспорта, где допустил столкновение с микроавтобусом “Фольксваген”, который перевозил 18 пассажиров. Вследствие аварии водитель легковой автомашины и две его пассажирки погибли, а водитель и две пассажирки микроавтобуса получили телесные повреждения.

В целом за сутки работники Госавтоинспекции зафиксировали 231 дорожно-транспортное происшествие, во время которых 37 человек погибли и 321 - травмирован.