У Грищенко рассказали о принадлежности Украины к европейской цивилизации

Об этом заявил руководитель группы советников вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Олег Волошин, комментируя ход подготовки к празднованию годовщины Крещения Киевской Руси.

Он также добавил, что «с позиции истории распространения в нашем регионе христианских принципов Украина ни в коем случае ни для кого не является младшей сестрой в историко-культурном смысле».

«Именно такое видение должно стать составляющей имиджа Украины в результате празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси, которому Президент Виктор Янукович считает необходимым предоставить существенное международное звучание», - пояснил Волошин.

«Рядом с содействием консолидации украинского общества вокруг общих христианских традиций и ценностей эта высокая международная цель превращает празднование юбилея из простого празднования выдающейся исторической даты в важный элемент современной государственной политики», - заявил Олег Волошин.

«Именно вокруг эффективного решения этих определенных Президентом задач строится работа по подготовке к празднованию годовщины, которую поручено координировать Вице-премьер-министру Константину Грищенко», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в январе Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «Вопросы организации и проведения мероприятий по празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси», которое будет праздноваться в июле 2013 года.