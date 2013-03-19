В УПЦ объяснили, почему не будут праздновать Крещение вместе с Филаретом

1025-летие Крещения Киевской Руси будет отмечаться по церковным правилам, по которым невозможны совместные с раскольниками богослужения и торжества, подчеркивают в Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, комментируя УНИАН заявление главы УПЦ КП Филарета в эфире «5 канала».

По его словам, 1025-летие Крещения Киевской Руси - это, прежде всего, церковный праздник. «В тоже время, этот церковный юбилей будет отмечаться и украинским государством, которое считает себя правопреемником Киевской Руси. Церковные празднования состоятся по церковным правилам и традициям, а протокол государственных празднований будет определяться соответствующими государственными институтами», - отметил протоиерей Г.Коваленко.

В то же время он объяснил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет принимать участие в юбилейных торжествах «как глава РПЦ, который ведет свою историю от Церкви Киевской Руси, и как преемник Киевских митрополитов, которые при определенных исторических обстоятельствах переехали из Киева на Восток».

«Непосредственно на древней Киевской кафедре сегодня находится предстоятель Украинской православной церкви Блаженнеший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Именно Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнеший Митрополит Владимир и возглавят церковное празднование 1025-летия Крещения Руси, в которых будут участвовать представители всех поместных православных церквей мира», - рассказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.

По его мнению, «заявления глав Киевского патриархата рассчитаны на политически заангажированную и нецерковную аудиторию».

Отец Георгий напомнил, что «во время празднования 1020-летия Крещения Руси, даже при президентстве Виктора Ющенко никакие встречи Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и Святейшего Патриарха Московского Алексея, участвовавших в торжествах, с представителями раскольнических группировок в Украине, к которым принадлежит и УПЦ КП и УАПЦ, также не происходили».

При этом он подчеркнул, что «это не потому, что православные не уважают представителей других конфессий или религий, а потому, что мы продолжаем считать раскольников своими братьями и ожидаем их возвращения к единству со Святым Православием».

Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ объяснил, что на сегодняшний день в православной церкви, к которой принадлежит РПЦ и УПЦ, а также православные церкви по всему миру, нет такого института, как Киевский патриархат и не существует такого иерарха как "патриарх Филарет". Поместные православные церкви не могут нарушить каноны межцерковного общения, сложившиеся в православном мире. В частности, невозможны совместные с раскольниками богослужения и торжества.

«Но у них еще есть время для возвращения в спасительное лоно Матери-Церкви и, уверен, восстановление единства Украинского православия могло бы стать лучшим подарком нашему народу к 1025-летию Крещения Киевской Руси», - подытожил пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви.

По его словам протокол церковно-государственных мероприятий по случаю празднования1025-летия Крещения Руси сейчас согласовывается соответствующими комиссиями.

Как сообщал УНИАН, глава УПЦ Киевского патриархата Филарет 16 марта в эфире «5 канала» заявил о том, что 1025-летие Крещения Руси «это государственно-церковный праздник, и в праздновании будут принимать участие и Московский патриархат, и Киевский патриархат, и греко-католическая церковь, и римо-католическая церковь и другие церкви. Это праздник наш, украинский. Речь идет о крещении Киевской Руси, не Московской. Москвы в то время не было, и поэтому им праздновать рано».

До этого глава УПЦ КП заявил, что празднование 1025-летия Крещения Руси без участия Киевского патриархата "может внести раскол в украинское общество".

Раньше стало известно, что предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл приглашен в Украину на празднование 1025-летия Крещения Руси, но, как заявил секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, «однозначно не будет присутствовать там, где появится так называемый патриарх Филарет».

На данный момент планируется, что 26 июля в Киеве во дворце "Украина" пройдет праздничная церемония при участии Президента Виктора Януковича и глав всех церквей.