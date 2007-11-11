В течение суток ураганный ветер будет терроризировать Крым

По данным Крымского гидрометеоцентра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, ветер скоростью до 25 метров в секунду сохранится в течение суток.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, ожидается, что завтра, 12 ноября, скорость ветра на полуострове будет составлять 15-20 м/сек.

Крымский главк МЧС отмечает, что ураганный ветер, начавшийся ночью 10 ноября и продолжавшийся сегодня, 11 ноября, стал причиной многочисленных аварий и повреждений на территории автономии.

В частности, сегодня в Керченском проливе, в районе 451-455 якорной стоянки, на расстоянии около 6 миль от берега произошел разлом танкера «Волга-Нефть 139» (порт приписки Ростов, РФ, состав команды 13 человек). В момент разлома переборки 3-4 танка вытекло в море около 1200 тонн нефти. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. Создан штаб по ликвидации ЧС, который возглавил начальник крымского Главка МЧС Александр МАЗИЛИН.

В районе 471 якорной стоянки порта Керчь, затонул сухогруз «Вольногорск», груженый серой (ориентировочно около 2 тыс. 100 тонн). Экипаж на спасательном плоту дрейфует в Керченском проливе, к нему на помощь вышли катера пограничной службы Украины.

В районе бухты Капсель (Судак) вынесло на мель украинское судно «Вера Волошина», на борту которого находится 18 членов экипажа. Проводится спасательная операция по эвакуации экипажа с борта корабля

Кроме того, две баржи, груженные мазутом, которые сегодня сорвало с якоря в районе 451 якорной стоянки, сели на мель в районе острова Тузла.

Многие населенные пункты Крыма обесточены, в настоящее время их количество уточняется.

Работает оперативно-координационный центр ГУ МЧС Украины в Крыму, куда стекается вся информация от различных служб о имеющихся повреждениях на электросетях, телекоммуникациях, а также информация от руководителей местных органов власти.

Сведений о жертвах и пострадавших в МЧС не поступало.

Как сообщал УНИАН, для координации спасательных операций на море в Крым вылетел министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.