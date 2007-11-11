Керченскому проливу угрожает экологическая катастрофа

Груз серы на затонувших из-за шторма сухогрузах в Керченском проливе более вреден для экологии, чем разлив нефти. Так считает президент Российского Зеленого Креста, академик Сергей БАРАНОВСКИЙ.

Как передает РИА «Новости», по мнению ученого, «это очень серьезная экологическая катастрофа».

«Разлив нефти - это большая проблема, но еще большая проблема - затонувший груз серы. Сейчас масштабы возможного экологического ущерба зависят от оперативных действий МЧС и спасательных служб, но в любом случае это очень серьезная экологическая катастрофа», - подчеркнул академик С.БАРАНОВСКИЙ.

Комментируя данное происшествие, заместитель председателя Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ отметил, что более серьезную экологическую опасность в этом случае представляет не сама сера, которая является инертным веществом, а топливо затонувшего сухогруза.

Он предположил, что работы по подъему затонувших контейнеров начнутся сразу после того, как шторм утихнет. При этом гораздо сложнее будет собирать топливный мазут, который вылился с затонувшего судна, отметил замглавы Росприроднадзора.

Как сообщал УНИАН, Керченский пролив находится на грани экологической катастрофы. Сегодня там шторм нанес удар сразу по трем судам, еще около 50 выводят из района из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня в 4.45 в Керченском проливе из-за сложных погодных условий (высота волны до 5 м) разломался пополам танкер “Волга-Нефть-139”, который стоял на якорной стоянке вблизи порта «Кавказ». В результате разлома носовая часть танкера осталась стоять на якоре, а кормовая часть вместе с 13 членами экипажа была отнесена на мель. Через разлом танкера в воду попало около 1200 кубометров мазута.

В 8.40 в Керченском проливе затонуло судно “Вольногорск” с 2 тысячами тонн серы.

Во всех портах Украины по приказу Государственной инспекции Украины по безопасности судоходства объявлена повышенная готовность к оказанию спасательных действий и ликвидации последствий раскола танкера «Волга-Нефть-139».