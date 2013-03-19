Почти половина родителей не знает, чем их дети заняты после школы

Об этом он сказал на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В настоящее время действующая инфраструктура для детей в полной мере не отвечает их потребностям и запросам», - сказал Ю.Павленко, подчеркнув, что именно поэтому областные государственные администрации должны провести аудит детской инфраструктуры на соответствие потребностям и запросам детей.

Уполномоченный Президента Украины обратил внимание на проведенный его офисом анализ структуры свободного времени ребенка: выполнение домашних заданий, занятия на компьютере, просмотр телевизора и «часто бессодержательное понятие «гуляю».

При этом, по словам Ю.Павленко, согласно результатам исследований, почти 40% родителей не знают, с кем ребенок гуляет, почти 57% родителей не знают об основных проблемах ребенка и о том, что его тревожит, почти половина родителей не знают, чем ребенок занят во внеурочное время.

«По нашему мнению, и это подтверждается научными работниками, ребенок не может быть незанятым, потому что незанятость ребенка приводит к рискам противоправных действий, асоциального, девиантного поведения, к вредным привычкам», - сказал Ю.Павленко.

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Он отметил, что новые социальные инициативы Президента направлены и на изменение инфраструктуры для детей. Так, глава государства отмечает необходимость модернизации детских спортивных площадок в 28 тыс. школ на протяжении 2013-14 годов. «В рамках проведения Года детского творчества должна быть пересмотрена система внешкольного образования, изменено финансирование, расширена сеть заведений внешкольной работы», - сказал Ю.Павленко. Количество детей, охваченных внешкольным образованием, должно увеличиться до 70% с нынешних 40%, добавил он.

Кроме того, в связи с ростом рождаемости детей должно увеличиваться и количество детских дошкольных учебных заведений. «На протяжении 2013-14 годов количество детей, охваченных дошкольным образованием, должно вырасти до 85%, что отвечает общеевропейскому стандарту охвата детей дошкольным образованием», - отметил Уполномоченный Президента по правам ребенка.

Также, по словам Ю.Павленко, помещения приютов для детей, в свое время реорганизованных из детсадов, дошкольных учебных заведений, в настоящее время необходимо вновь вернуть дошкольным учебным заведениям. «Массовая неконтролируемая беспризорность детей преодолена, соответственно 90 приютов для беспризорных детей сегодня не нужны», - сказал он.

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Также Ю.Павленко сообщил, что в результате увеличения количества детей в приемных семьях и детских домах семейного типа нынешние дома ребенка необходимо реорганизовать в центры реабилитации и помощи семь ям с ребенком-инвалидом. «В связи с тем, что уменьшается ежегодно количество детей в интернатных заведениях, интернаты могут быть легко трансформированы во внешкольные учебные заведения, школы, соответствующие центры социальной помощи, то есть в те заведения, в которых нуждаются дети и семьи на соответствующей территории», - сказал он.

Уполномоченный Президента также отметил, что должны предоставляться услуги для детей, отбывающих условное наказание по месту жительства. «Целый ряд других заведений, которые финансируются, но не выполняют функции, которые нужны детям, должны быть переведены в те заведения, в которых дети нуждаются», - отметил Ю.Павленко.