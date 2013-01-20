Павленко говорит, что детей в Харьковском СИЗО содержат в нормальных условиях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, после посещения СИЗО Ю.Павленко сказал: «Если оценивать условия содержания несовершеннолетних, то руководство СИЗО и Пенитенциарной службы области сделали их максимально соответствующими требованиям нашего законодательства».

По данным ОГА, двое несовершеннолетних, которые содержатся в Харьковском СИЗО, обратились к Ю.Павленко с просьбами относительно рассмотрения их дел и заявлением о неправомерных действиях со стороны следственных органов.

«Каждая просьба, которую я получил от детей, а также ряд ситуаций, которые, по моему мнению, также требуют вмешательства, будут взяты на контроль. По каждой ситуации мы дадим ответ и в каждой ситуации поможем по той просьбе, с которой к нам обратились. Все законные средства, которые в пределах полномочий уполномоченного Президента Украины по делам ребенка, будут применены для того, чтобы права обратившегося ребенка были восстановлены», - заверил Ю.Павленко.

По его убеждению, меры наказания несовершеннолетних должны быть пересмотрены. По мнению Ю.Павленко, часто наказание значительно жестче, чем то преступление, которое совершил ребенок.

«К сожалению, очень часто суды рассматривают дела детей спешно и дают самые жесткие наказания, не используя очень много других форм, альтернативных наказанию за решеткой. Сегодняшнее законодательство предусматривает много других форм наказания, к которым могут быть привлечены дети, вступившие в конфликт с законом. Эти формы наказания дают больше шансов детям на исправление», - сказал он.

По словам Ю.Павленко, Президент объявил одним из важнейших приоритетов работы по защите прав несовершеннолетних, которые нарушили закон, усовершенствование работы судов, приведение ее в соответствие с новым УПК и судебной реформой.

Справка УНИАН. В Харьковском следственном изоляторе управления Государственной пенитенциарной службы в области на сегодняшний день содержатся на период следственных действий, судебного разбирательства дела и до вступления приговора в законную силу 26 несовершеннолетних, из них две девушки. Для большинства это второе правонарушение. По первому приговору суда они получили условный срок наказания.