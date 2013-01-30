В прошлом году 2 тысячи украинских сирот получили семьи

В 2012 году свое право на воспитание в семье реализовали более 17 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки: были усыновлены 2016 детей, в семьи опекунов и попечителей устроены около 11 тысяч детей, в биологические семьи возвращены около 1,5 тысяч детей.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сказал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время открытия детского дома семейного типа семьи Бучмы в Мостиском районе Львовской области.

По словам Ю.Павленко, наибольшее за годы независимости количество детей - 2407 – было устроено в приемные семьи и детские дома семейного типа. Это почти вдвое больше, чем было в 2011 году (1388). Иностранными гражданами в прошлом году усыновлены 803 ребенка, добавил Ю.Павленко. В то же время статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки в прошлом году приобрели около 15 тысяч детей.

«Таким образом, в 2012 году количество детей-сирот, устроенных в семьи, превысило количество детей, которые осиротели на протяжении этого периода», - подчеркнул он.

В целом, сообщил Ю.Павленко, из 95956 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, уже почти 80% детей (76 тысяч) воспитываются в семьях, другие 15% (15 тысяч) воспитываются в интернатных заведениях, почти 5% (5 тысяч) получают профессиональное образование. «Украина едва ли не самая первая среди стран постсоветского пространства, где устройство в семьи, а не интернаты, стало основной формой воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки», - подчеркнул он.

В этом контексте Уполномоченный Президента обратил внимание, что обеспечение права детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в семье является одним из главных приоритетов государственной политики.