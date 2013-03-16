Из гипермаркета «Ашан» эвакуировали несколько тысяч посетителей и персонал

Как сообщила УНИАН помощник начальника ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, сегодня в гипермаркете «Ашан» сработала пожарная сигнализация.

«К гипермаркету незамедлительно выехали штаб пожаротушения и 2 единицы спецтехники, до прибытия которых из гипермаркета силами персонала были эвакуированы посетители, а так же сами сотрудники гипермаркета», - сообщила Ю.Барышева.

По словам покупателей, находившихся в момент происшествия в гипермаркете, в срочном порядке его помещение покинули несколько тысяч человек.

Обследовав помещения гипермаркета, сотрудники ГСЧС Украины в Запорожской области очагов возгорания либо задымления не обнаружили.

«По предварительным данным причиной «срабатывания сигнализации» стала ее техническая неисправность, вызванная, возможно, коротким замыканием», - сообщила Ю.Барышева.

Помощник начальника ГСЧС в Запорожской области также отметила, что обследование помещений гипермаркета заняло около часа, после чего гипермаркет возобновил работу в обычном режиме.