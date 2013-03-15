Средний класс в Украине зависит от крупного бизнеса, - эксперт

Об этом заявила эксперт организации Transparency International Галина Кохан, комментируя итоги публичных дебатов о роли среднего класса в Украине.



Напомним, дебаты «Для развития экономики Украины средний класс не обязателен», организованные фондом «Эффективное управление», прошли в столичном Доме учителя, а трансляция велась на Корреспондент.net.

Спикерами дебатов, отстаивавшими противоположные позиции, выступили президент «Украинского медиа холдинга» Борис Ложкин, президент Компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин, глава Киевской школы экономики Павел Шеремета и один из основателей компании Ward Howell Сергей Воробьев.

«Крупный бизнес будет развиваться, создавать рабочие места и увеличивать количество людей среднего класса», – спрогнозировал Борис Ложкин.

«Сегодня чаще всего от крупного бизнеса зависит возможность хорошо зарабатывать, поэтому наемные работники и заинтересованы в процветании крупных производств. А государство заинтересовано в сохранении такого статуса-кво, который убережет ее от социальных потрясений. Ключевой вопрос в том, кто должен приложить основные усилия к появлению среднего класса: государство или сам бизнес? Государство должно выработать единые, прозрачные правила, которые бы снизили административное давление на бизнес. В свою очередь бизнес должен проявить себя в самоорганизации и социальной ответственности», - считает Галина Кохан.

Галина Кохан подчеркнула, что в экономических условиях Украины именно от большого бизнеса зависит создание благоприятной среды для предпринимательства. В качестве примера эксперт привела программу «Формула развития» группы СКМ, в рамках которой группа закупает для своих нужд продукцию малых украинских предприятий и отдельных предпринимателей. В частности, в прошлом году этой программой группа поддержала украинских стеклодувов.