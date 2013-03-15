В шести областях Украины из-за непогоды люди сидят без света

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области обесточены 20 населенных пункта, в Закарпатской – 14, в Киевской – 10, в Ривненской – 10, в Черниговской – 7, в Волынской – 3.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.