В шести областях Украины из-за непогоды люди сидят без света
08:44, 15 марта 2013Общество
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Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мокрый снег) сработали системы защиты линий электропередач в шести областях Украины, вследствие чего были обесточены 64 населенных пункта.
Света нет в 64 населенных пунктах
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области обесточены 20 населенных пункта, в Закарпатской – 14, в Киевской – 10, в Ривненской – 10, в Черниговской – 7, в Волынской – 3.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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