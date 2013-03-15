Адвокат: семья Павличенко фактически выиграла суд

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил правозащитник, представляющий интересы семьи Павличенко, Владимир Широченко, который предоставил фотокопию этого решения суда.

В.Широченко напомнил, что 7 ноября 2012 года коллегия судей Высшего специализированного суда Украины удовлетворила кассационную жалобу семьи Павличенко и отменила решение судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова, которым он по иску нидердандской компании "Гоойорд Б.В." принял решение о выселении семьи из пристройки и ее сносе. В соответствии с решением ВССУ, это гражданское дело было отправлено на пересмотр в суд первой инстанции.

«В решении ВССУ указывается на целый ряд грубых нарушений, допущенных при рассмотрении дела судьей Зубковым и судьями последующей апелляционной инстанции», - отметил правозащитник. В частности, им не были приняты во внимание нарушения норм материального и процессуального права, не были проверены доводы апелляционной жалобы семьи Павличенко, не было установлено, а имели ли вообще иностранцы право обращаться в суд со своими требованиями.

Как сообщил В.Широченко, 27 февраля 2013 года Шевченковский районный суд Киева рассмотрел гражданское дело по иску частной компании с ограниченной ответственностью "Гоойорд Б.В." к семье Павличенко о выселении ее и сносе пристройки. В этом судебном заседании представитель истца А.Милютин подал заявление об оставлении заявления без рассмотрения, а судья В.Волошин это заявление удовлетворил.

Таким образом, суд постановил исковое заявление компании «Гоойорд Б.В.» к семье Павличенко оставить без рассмотрения. Как отметил правозащитник, срок на подачу возможной апелляции истек и, таким образом, семья Павличенко фактически выиграла суд. По информации В.Широченко, в ближайшей перспективе будет решаться вопрос о возврате семье Павличенко всех изъятых у них во время сноса пристройки вещей и ее восстановлении.

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Как сообщал УНИАН, еще в 2010 году киевская семья Павличенко заявила о, по их мнению, незаконном разрушении их квартиры на ул. Хмельницкого в центре города и конфискации имущества. Как рассказал тогда глава семьи Дмитрий Павличенко, на протяжении длительного времени представительство нидерландской фирмы «преследует меня и мою семью с целью забрать у нас квартиру». «Иностранцы с 1995 года посягают на мое право собственности и через суды и другие инстанции при поддержке чиновников по различным надуманным обстоятельствам создают невыносимые условия для проживания», – сказал он.

Решением судьи Шевченковского райсуда С.Зубкова возведение семьей пристройки к квартире было признано незаконным и в декабре 2010 года строение было снесено.

21 марта 2011 года судья С.Зубков был убит в подъезде своего дома в Киеве, на его теле были обнаружены огнестрельные ранения и три ножевых ранения. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его старший сын Сергей.

2 октября 2012 года суд признал их виновными в убийстве: Д.Павличенко получил пожизненный срок, а его сын — 13 лет лишения свободы. На данный момент их дело находится в суде апелляционной инстанции.

За это время в Украине и за ее пределами прошли многочисленные акции в поддержку отца и сына Павличенко. Их организаторами выступили группы футбольных фанатов, одним из которых является Павличенко-младший. Многие считают, что отец и сын не причастны к убийству судьи, правозащитник В.Широченко заявил, что их «подставили».