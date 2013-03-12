Суду над Павличенко не хватило показаний УБОПовца и лифтера

Как передает корреспондент УНИАН, суд постановил объявить перерыв в связи с решением вызвать в качестве свидетелей заместителя начальника УБОПа города Киева и следователя по особо важным делам, который проводил допрос осужденных Павличенко.

Также суд решил вызвать потерпевшего, который работал лифтером в доме, где было совершено убийство судьи Шевченковского районного суда Сергея Зубкова.

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Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве. Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что признался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.