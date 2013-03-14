Дорога Львов-Луцк усыпана выбоинами и местами похожа на грунтовку (фото)

Читатель ТСН.ua, который отправил фото, констатирует, что дороги теперь вообще не существует. "Есть направление, состоящее из грунтовки, выбоин. Ямы большего или меньшего размера чередуются с кусками асфальта и бывшего твердого покрытия по всему государственному маршруту. На этом фоне издевкой звучат заявление "Укравтодора" о том, что осталось только 60 км государственных дорог залатать от дыр ", - сообщил читатель.

Расстояние в 100 км можно преодолеть не быстрее чем за 4,5 часа, но, если ехать быстрее, будет очень опасно.

При этом, часть государственной дороги в Волынской области несколько лучше. На Львовщине участков с разрушенным путем намного больше.

Напомним, руководство "Укравтодора" недавно сообщило, что дороги государственного значения в Украине отремонтировали на 98%. Осталось залатать лишь 61 километр.

В ведомстве отметили, что остались сложные участки. Это направления: Луганск-Знаменка, Восточный объезд Киева, трассы Киев-Чернигов и Киев-Одесса.

В прошлом году бывший председатель Львовской ОГА Михаил Костюк заявлял, что дорожники в первую очередь отремонтируют трассу Львов-Луцк. По словам чиновника, никто не сможет провести махинации и ремонтировать дороги как попало.