МИД эвакуировал из Сирии еще 14 украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет МЧС России Ил-62 приземлился сегодня ночью в подмосковном аэропорту Домодедово.

«Перелет осуществлен из сирийского города Латакия, на борту самолета находилось 14 граждан Украины, в том числе 9 детей», - сказал сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве.

По его словам, все граждане Украины будут доставлены транспортом украинской дипломатической миссии в гостиницу при посольстве Украины в Москве.

Он отметил, что далее прибывшие граждане будут направлены железнодорожным транспортом к месту постоянного проживания в Украине – в Херсон, Запорожье, Одессу Полтавскую и Кировоградскую области. Проживание, питание и проезд в Украину обеспечивает посольство Украины в Москве.

При этом дипломат напомнил, что сегодня осуществлен второй этап эвакуации граждан Украины через Москву. 20 февраля самолетами МЧС РФ в Москву было доставлено 10 граждан Украины.

«Благодаря принятым МИД Украины мерам с территории Сирийской Арабской Республики уже эвакуировано более 500 граждан Украины, которые изъявили желания покинуть территорию этой страны и вернуться на родину. Сейчас эта работа продолжается», - подчеркнул он.

Дипломат, отвечая на вопрос УНИАН, отметил, что Анхар Кочнева данным рейсом не прилетела в Москву.